شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بنزيما.. تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق بعد قليل أحداث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

ومن المقرر ان تبدأ فعاليات اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث ستقام مواجهة الذهاب على الآنفيلد، معقل فريق ليفربول، فى حين ستقام مواجهة الإياب أمام ريال مدريد فى السنتياجو برنابيو مطلع شهر مارس القادم.

وكان نادي ريال مدريد قد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.

وأعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد،والذي لم يشهد تغيرات كثيرة عن المواجهة السابقة أمام أوساسونا.

وجاء تشكيل الريال لمواجهة ليفربول في ملعب آنفيلد، معقل الريدز، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألابا - روديغر - ميليتاو - كارفاخال

الوسط: فالفيردي - كامافينجا - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريغو.