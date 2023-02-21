ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً مستحقاً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 و47، على الترتيب.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة، في صدارة الدوري، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 40 نقطة، 16 مباراة.

2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، 18 مباراة.

3- فيوتشر في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، 18 مباراة.

4- الاتحاد في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، 19 مباراة.

5- الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، 18 مباراة.

6- المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 31 نقطة، 17 مباراة.

7- غزل المحلة في المركز السابع برصيد 26 نقطة، 18 مباراة.

8- فاركو في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، 18 مباراة.

9- أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، 19 مباراة.

10- سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، 18 مباراة.

11- سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، 19 مباراة.

12- المصري في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، 18 مباراة.

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، 19 مباراة.

14- إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، 19 مباراة.

15- الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، 19 مباراة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، 19 مباراة.

17- حرس الحدود في المركز السابع عشر 14 نقطة، 17 مباراة.

18- الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقاط، 17 مباراة.

هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

2- رمضان صبحي (بيراميدز)، 7 أهداف.

3- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، رزقي حمرون (فاركو)، مابولولو (الاتحاد السكندري)، رفيق كابو (إنبي) 6 أهداف.

4- محمد شريف (الأهلي)، مصطفي فتحي، فخري لاكاي (بيراميدز)، مصطفى عبد الرؤوف (حرس الحدود)، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) برصيد 5 أهداف.

5- كريم بامبو (البنك الأهلي)، يوسف أسامة نبيه (الزمالك)، جابريل أوروك (غزل المحلة)، محمد حمدي زكي (أسوان)، كريم طارق (طلائع الجيش)، سمير فكري (الداخلية)، محمد هلال (البنك الأهلي)، محمود علاء (الاتحاد السكندري) برصيد 4 أهداف.