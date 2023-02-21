شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط رجل مباراة الاسماعيلى و غزل المحلة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التونسى فراس شواط مهاجم فريق الاسماعيلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة عقب أختيار رابطة الأندية المحترفة حيث ظهر اللاعب بشكل قوى و ساهم في أحراز فريق الدراويش هدف .

وكان تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحراز عماد حمدى لاعب فريق الإسماعيلى هدف الدراويش في الدقيقة 54، عقب رجوع نادر قمر الدولة حكم المباراة إلى تقنية الفار والتأكد من صحة الهدف، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع تمكن عبدالرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحلة من إحراز هدف التعادل.

وبهذة النتيجة احتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 27 محتلا المركز السابع.