شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الننى وحسن شحاتة وفريال أشرف فى معرض سبورتس إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معرض سبورتس إكسبو الذى يقام غدا بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكريم عدد من الرياضيين سواء الحاليين او القدامى فى مختلف اللعبات الرياضية

ومن المقرر ان يتم تكريم كل من محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الأرسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم إمام، وكمال درويش، ومحمد رشوان، وسيف زاهر.

وعلى مستوى اللعبات الأخرى فيتم تكريم هنا جوده المصنفة الاولي علي العالم تنس الطاولة، ونور الشربيني بطلة العالم للأسكواش، وعلى فرج بطل العالم للاسكواش، وفريال أشرف بطلة أولمبياد طوكيو ومنتخب الكارتيه، وجيانا فاروق بطلة العالم والأولمبياد للكاراتيه، وسارة سمير بطلة العالم والاولمبياد فى رفع الاثقال، وسيف عيسي المصنف الاول علي العالم وبطل الاولمبياد في التايكوندو، و فاطمة عمر بطلة العالم والاولمبياد برياضة رفع الاثقال البارالمبي و ريحاب احمد بطلة العالم والالمبياد رفع اثقال بارالمبي، وشريف عثمان بطل العالم والاولمبياد رفع اثقال بارالمبي، ومحمد ابراهيم كيشو بطل العالم والالمبياد في المصارعة، واحمد الجندي بطل العالم والالمبياد في الخماسي الحديث، وسلمي علي بطلة اولمبياد في الباراتايكوندو، وعزمي محيلبة بطل العالم في الرماية ،و علاء ابوالقاسم بطل العالم والالمبياد في السلاح.

ولأول مرة يقام فى إفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق صباح غد الأربعاء فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".

يضم "سبورتس إكسبو" مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تعرض إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطوري المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين في القطاع الرياضي وتسويق الحقوق الرياضية إدارة المشروعات والملاعب الرياضية