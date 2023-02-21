شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلى بهدف +90 لـ "أجويرو" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحراز عماد حمدى لاعب فريق الإسماعيلى هدف الدراويش في الدقيقة 54، عقب رجوع نادر قمر الدولة حكم المباراة إلى تقنية الفار والتأكد من صحة الهدف، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع تمكن عبدالرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحلة من إحراز هدف التعادل.

وبهذة النتيجة احتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 27 محتلا المركز السابع.

وشهدت أحداث اللقاء سجالا بين لاعبى فريقى الاسماعيلى و غزل المحلة و الهجمات الخطيرة عن طريق كل من محمد الشامى و فراس شواط من الدراويش و أحمد الشيخ و جبريل أورويك من الفريق المحلاوى .

و في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول أشهار الحكم نادر قمر الدولة البطاقة الحمراء بعدما راجع تقنية الفيديو على لاعب المحلة إيهاب سمير عقب تدخله القوي على كريم عرفات.

وخاض فريق الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد فوزى .

خط الدفاع .. محمد نصر ، محمد الدسوقى ، باهر المحمدى ، كريم عرفات .

خط الوسط .. محمد حسن ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى .

الهجوم .. محمد الشامى ، فراس شواط .

بينما ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، محمد " بازوكا " ، السيد الشبراوى .

الهجوم .. جبريل أوروك ، أحمد الشيخ ، حازم مرسى .