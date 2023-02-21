شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد طفل أسوانى فى غرفة خلع الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل لاعبو النادى الاهلى وجهازهم الفني احتفال بعيد ميلاد طفل أسوانى داخل غرفة خلع الملابس عقب مباراة المارد الأحمر مع نظيره زهرة الجنوب.

ويعد الطفل الاسوانى من ذوى الاحتياجات الخاصة ويشجع النادى الاهلى وطلب من مسئولي النادى الأحمر التقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق بمناسبة عيد ميلاده ليفاجىء بإقامتهم حفل مصغر له.







استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.