شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي وحالة طرد بين الإسماعيلى وغزل المحلة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأولى بين الإسماعيلي وغزل المحلة على وقع التعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

شهد هذا الشوط في الوقت المحتسب بدل من الضائع، اشهار حكم اللقاء لبطاقة حمراء بعدما راجع تقنية الفيديو على لاعب المحلة إيهاب سمير عقب تدخله القوي على كريم عرفات.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة كالتالي: "حارس المرمى: محمد فوزي، وخط الدفاع: محمد نصر، محمد الدسوقي، باهر المحمدي، كريم عرفات، وفي خط الوسط: محمد حسن، محمد مخلوف، عماد حمدي، أحمد مدبولي، وفي خط الهجوم: محمد الشامي، فراس شواط".

فيما جاء تشكيل المحلة: "حارس المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: مصطفى العش، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، محمد جابر، وخط الوسط: حميد ماو، محمد بازوكا، السيد الشبراوي، خط الهجوم: جبريل أوروك، أحمد الشيخ، حازم مرسي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 13 نقطة، في حين يتواجد غزل المحلة في المركز السابع برصيد 26 نقطة.