شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لفراس بن عفية لقيادة هجوم البنك الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى المعد البدنى من وضع برنامج خاص للمهاجم التونسى فراس بن عيفية خلال معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية أستعدادا لمواجهة سيراميكا ببطولة الدورى المصرى الممتاز .
ويسعى بابا فاسيليو من تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة فريق البنك الاهلى المقبلة أمام سيراميكا لتعويض غياب أحمد ياسر الموقوف بعد الطرد المباشر في المباراة الماضية أمام سموحة .
ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة أمس، من التدريبات بعد التعادل مع سموحة، حيث أشاد المدير الفني للفريق بأداء اللاعبين عقب مباراة سموحة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.
وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.
وتقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65.