شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لفراس بن عفية لقيادة هجوم البنك الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى المعد البدنى من وضع برنامج خاص للمهاجم التونسى فراس بن عيفية خلال معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية أستعدادا لمواجهة سيراميكا ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى بابا فاسيليو من تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة فريق البنك الاهلى المقبلة أمام سيراميكا لتعويض غياب أحمد ياسر الموقوف بعد الطرد المباشر في المباراة الماضية أمام سموحة .

ودخل فريق البنك الأهلي اليوم، الثلاثاء، فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع للاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 28 فبراير الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، بالإضافة إلي تأهيل اللاعبين نفسيأ بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة أمس، من التدريبات بعد التعادل مع سموحة، حيث أشاد المدير الفني للفريق بأداء اللاعبين عقب مباراة سموحة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.