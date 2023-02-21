شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض التسرع فى مشاركة الونش بمباراة الزمالك والترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التعجل فى الدفع بمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض في مباراة الترجى التونسى، المقرر لها السبت المقبل في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبنى فيريرا وجهة نظر عدم التعجل بالدفع بمحمود الونش في المباريات رغم جاهزيته الفنية، ومشاركته في التدريبات الجماعية خصوصاً أنه يرى ضرورة الاستعانة به تدريجياً حتى يكتسب حساسية المباريات بالتدريج.

وانتظم الونش فى التدريبات الجماعية للزمالك، بالأمس الاثنين، بعد العودة من السعودية، حيث استغل اللاعب سفر فريقه إلى ليبيا خلال الأيام الماضية لمواجهة المريخ السودانى وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

فى سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.