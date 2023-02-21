شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: نثق فى قدرة اللاعبين على تصحيح المسار الإفريقى أمام صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، مدرب الاهلى أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد قمصان ثقة الجهاز الفني في اللاعبين وتركيزهم للفوز في لقاء اليوم، بعد أحداث مباراة الهلال السوداني الأخيرة في دوري الأبطال، وهو ما استطاع اللاعبون تقديمه بالفعل أمام أسوان بداية من الخروج من أجواء المباراة السابقة، فضلًا عن النتيجة والأداء.

وأضاف قمصان أن المدير الفني يتعامل مع كل مباراة بتركيز كامل، ولذلك فضل إراحة بعض العناصر ضمن سياسة التدوير بين اللاعبين، للظهور بشكل جيد بدنيا بعد رحلة السودان الأخيرة.

واستكمل قمصان: تركيزنا من اليوم ينصب على لقاء صن داونز المقبل والذي نتوقع قوته، ولكن نسعى لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وأكد قمصان ثقته في لاعبي الأهلي لتقديم نتيجة جيدة أمام صن داونز، من أجل مواصلة المشوار الإفريقي هذا الموسم.

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.