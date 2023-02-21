شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى طمأن جماهيره قبل مواجهة صن داونز ..وكولر حقق مكاسب عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن أداء الأهلى اليوم طمأن جماهيره قبل مواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، بعد الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد أسوان، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى.

وقال عماد متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلى قدم أداءً مميزا فى مباراة اليوم فى كل الخطوط والأداء كان سلس وحقق كل المطلوب منه".

وأضاف متعب: "الأهلى كان محتاج الفوز اليوم من أجل رفع الضغوط الملقاة عليه بعد الخسارة من الهلال السودانى وفلامينجو وريال مدريد وبالمناسبة مشاركة الأهلى فى كأس العالم الأخيرة هى الأفضل للأهلى على الإطلاق فى جميع المشاركات من ناحية الأداء ولكن النتائج ظالمة، يكفى أن الجمهور شعر فى وقت من الأوقات أننا قادرين على الفوز على ريال مدريد خلال المباراة".

وأوضح متعب: "تغييرات كولر كانت مميزة جدا ولكن كنت أتمنى أن تكون بدرى شوية، ولكن منح بعض اللاعبين الفرصة للمشاركة وإعادتهم مرة أخرى للملعب سيكون إيجابيا فى الفترة المقبلة خاصة مع الضغط الذى يعانى منه الأهلى فى الفترة المقبلة".

واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.