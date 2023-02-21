شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حصدنا مكاسب كثيرة من ثلاثية أسوان.. والحضور الجماهيرى يزيد دوافعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن عدم مشاركة محمد شريف أسوان بسبب معاقبته لإهدار فرصة محققة أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وعبر مارسيل كولرعن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء.

وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّا للغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.

وشدد على أن كل اللاعبين في حسابات الجهاز الفني، وأنه بشكل شخصي لا يمكن أن يستبعد لاعبًا من المشاركة في المباريات بسبب إهدار الفرص، وهو الأمر الذي يعتبره جزءًا من كرة القدم.

وأشاد المدير الفني بما قدمه اللاعبون، خاصة المجموعة التي شاركت في الشوط الثاني، ومنهم شادي حسين، فيما أكد أن الفريق يعمل بشكل مستمر على علاج أي أخطاء والسعي نحو تحقيق الانتصارات.

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.