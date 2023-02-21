شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: "التميز الكامل" للدولى البنا فى تحكيم مواجهة أسوان والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

في مباراة درجة صعوبتها متوسطة تفوق طاقم التحكيم في إدارتها نتيجة التفاهم والاهتمام والتركيز وكانت الشخصية التحكيمية للحكم البنا موجودة نتيجة قناعات اللاعبين بالقرارات وكانت ابرز حالات المباراة كالتالي:

في الدقيقة 10 هدف ملغي بداعي التسلل لصالح الأهلي من الحكم المساعد أحمد حسام والقرار صحيح

في الدقيقة 42 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحه لصالح أسوان نتيجة العرقلة الواضحة لمهاجم اسوان البنا قريب ولايتردد في إتخاذ القرار الصحيح

العقوبات: لاتوجد بطاقات خلال شوطي اللقاء

اللياقة البدنية: تمركز جيد وقراءة صحيحة لطرق وأساليب اللعب.

الحكام المساعدين: تعاونوا بشكل كبير مع الحكم في ضبط حالات التسلل بالإضافة إلى احتساب المخالفات القريبة.

حكام الـ var : لاتوجد حالات تستحق تدخل الفار.