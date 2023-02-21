شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخب تونس يسقط أمام جامبيا بهدف فى غياب كريستو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط منتخب تونس بقيادة عادل السليمى، أمام منتخب جامبيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 12 مارس المقبل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ألاجاي سايني لمنتخب جامبيا في الدقيقة 84 ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لمنتخب بلاده، فيما تذيل منتخب تونس المجموعة فى انتظار نتيجة مباراة زامبيا وبنين.

وشهدت المباراة غياب محمد الضاوى "كريستو" لاعب النادى الأهلى، بسبب إصابة بسيطة حسب ما جاء فى تصريحات المنسق الإعلامى لمنتخب شباب تونس، مؤكدا أن عادل السليمى رفض المجازفة به.

وتضم المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها على ملعب استاد الإسكندرية كل من تونس وغامبيا وبنين وزامبيا.

ويتأهل أول أربعة فرق من النسخة الحالية ببطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامته في إندونيسيا.

ويصعد من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة أول فريقين إلى ربع النهائي بالإضافة لصاحبي أفضل مركز ثالث.