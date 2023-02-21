شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يجرى تعديلات فى هجوم منتخب الشباب أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، اجراء تغييرات على الخط الهجومي لشباب الفراعنة في مواجهة نظيره منتخب نيجيريا، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير إلى 11 مارس المقبل.
واستقر جابر على الدفع بأحمد شريف أساسيا على حساب بلال مظهر في مباراة نيجيريا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل 22 فبراير، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي.
اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.
وأصبح منتخب مصر برصيد نقطة وحيدة كما هو الحال بالنسبة لموزمبيق فى انتظار ما تسفر عنه مباراة نيجيريا والسنغال مساء اليوم.
وضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".
وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.