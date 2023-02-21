شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يجرى تعديلات فى هجوم منتخب الشباب أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، اجراء تغييرات على الخط الهجومي لشباب الفراعنة في مواجهة نظيره منتخب نيجيريا، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

واستقر جابر على الدفع بأحمد شريف أساسيا على حساب بلال مظهر في مباراة نيجيريا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل 22 فبراير، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي.