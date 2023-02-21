شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: أتحمل مسئولية الهزيمة من الأهلى .. وقلة خبرة لاعبى أسوان سر الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، أنه يتحمل الهزيمة أمام الأهلى بثلاثية نظيفة، فى المبراة التى أقيمت اليوم على استاد أسوان، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى.

قال أيمن الرمادى فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "أتحمل الهزيمة أمام الأهلى، وبدأنا المباراة بشكل كويس لكن هناك 12 دقيقة غريبة وكل شىء خرج عن السيطرة وكل الأخطاء تم ارتكابها فى هذه الدقائق".

وتابع مدرب أسوان: "أحمد كستلو بدون خبرة خرج من الملعب وتسبب فى الهدف الأول، لأن خرج للإصابة ولكن نزل بعد هدف كهربا الذى سجله من موقع اللاعب، وكنت أتمنى أنه يكون عنده خبرة وميخرجش من الملعب إلا للضرورة القصوى".

وأضاف الرمادى: "مش عارف الطبيب كل شوية يخرج اللاعب ليه طالما اللاعب مش متأثر بالإصابة لازم يكون فى الملعب وعلاجه لا يتعدى الثوانى".

وأوضح مدرب أسوان: "باعتذر لجماهير أسوان وأنا أتحمل المسئولية وأعد الجماهير فى تقديم مستوى أفضل فى المباريات المقبلة وسيكون هناك دم جديد فى تشكيل أسوان".

واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.