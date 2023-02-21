بابا فاسيليو يصطحب رباعى البنك المصاب فى معسكر الإسماعيلية

القاهرة - سامية سيد -

قرر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى ، أصطحاب رباعى الفريق المصاب الإيفوارى رزاق سيسة و موسى دياوارا و محمد فتحى و محمود السيد إلي معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية .

ودخل فريق البنك الأهلي اليوم، الثلاثاء، فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع للاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 28 فبراير الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، بالإضافة إلي تأهيل اللاعبين نفسيأ بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة أمس، من التدريبات بعد التعادل مع سموحة، حيث أشاد المدير الفني للفريق بأداء اللاعبين عقب مباراة سموحة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.