شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا في السابعة مساء غدًا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر.

شهد مران المنتخب حضور اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد و المشرف على المنتخب.

صرح محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أنه سيجري بعض التغيرات في تشكيل المنتخب في اللقاء المقبل أمام نيجيريا ، مشيراً إلي أن اللاعبين تفتقد فقط الخبرات في إنهاء الهجمات و لكن واثق في قدراتهم وتحقيق الفوز .

وأوضح محمود جابر خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بإستاد القاهرة الدولى أستعدادا لمواجهة نيجيريا غداً ، قائلا " صنعنا 12 كرة عرضية في المباراة الماضية أمام موزمبيق و لكن التوفيق غاب عنا بالاضافة إلي التكتل الدفاعي منعنا من الوصول للمرمى"، وتابع "بدأنا التركيز على مواجهة نيجيريا مع صافرة نهاية المباراة ونتعهد بتقديم قصارى جهدنا في المباراة المقبلة و لم نتعرض لمشكلة في بناء الهجمة أمام موزمبيق، لكننا واجهنا مشكلة في البطىء و أنهينا مباراة موزمبيق بشكل جيد، وكل شىء وارد " .

وأضاف محمود جابر قائلا " وضعنا يدنا على خمسة محترفين ووجدنا المستوى متقارب مع اللاعبين المحليين، وهناك ظروف حالت دون أنضمام بعضهم و هناك لاعبون خامة مبشرة وينتظرهم مستقبل باهر " .

وعقد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب ، مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة نيجيريا المقرر لها غدا الأربعاء المقبل في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، على أن يخوض الفريق مرانه الأخير فى الثالثة والنصف عصر غد بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة النسور.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.