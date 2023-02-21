شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة فى الدورى المصرى بعد الفوز على أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما حقق الأهلي فوزا مريحا على أسوان فان مباراته المقبلة في الدوري المصري ستكون أمام الداخلية مساء يوم 28 فبراير على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول ويتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و4 تعادلات ولم يهزم بينما يأتي الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بسبعة وخسر 9 اخرين.

تبقت ثلاثة مباريات مؤجلة للأهلي عقب الفوز على أسوان بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

مباريات الأهلى المؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى، ومع ذلك يتصدر الأهلي جدول الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

مباراة الأهلى وأسوان اليوم كانت رقم 24 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 23 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 22 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.