دي بروين خارج حسابات مانشستر سيتي أمام لايبزيج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، عن قائمة الفريق لمواجهة لايبزيج، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

أرنولد مُهدد بالغياب عن ليفربول أمام ريال مدريد

ويغيب النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن مواجهة لايبزيج، بينما تأكد غياب إيمريك لابورت، بعدما لم يتواجدان في تدريبات السماوي اليوم الثلاثاء.

هالاند يقود قائمة مانشستر سيتي أمام لايبزيج

حراسة المرمى: إيدرسون، أورتيجا، كارسون.

الدفاع: كايل ووكر، ريكو لويس، أكانجي، دياز، آكي،

جوميز.

الوسط: رودري، فيليبس، تشارلز، روبيرتسون، بيروني، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: بالمر، محرز، ألفاريز، هالاند، جريليتش، فودين.



ومن المقرر أن يلتقي لايبزيج بنظيره مانشستر سيتي في العاشرة من مساء الغد على ملعب ريد بول اَرينا لايبزيج، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الشامبيونزليج.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا