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تعادل درامي يمنتح المحلة نقطة ثمينة أمام الإسماعيلي بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

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وسجل عماد حمدي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بينما سجل اللاعب عبدالرحمن عاطف هدف تعادل المحلة ضد الدراويش في الدقيقة 96 باللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

 

كانت المباراة متبادلة هجوميًا بين الفريقين بالرغم من إقامتها على ملعب الدراويش، وشهدت المباراة بطاقة حمراء على اللاعب إيهاب

سمير في الدقيقة 48 من الشوط الأول من اللقاء، لتنقلب في النهاية لعدد من الهجمات من جانب المحلة لتسجيل هدف التعادل وهو ما تحقق بالفعل.

 

بتلك النتيجة يرفع الإسماعيلي رصيدة إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر من الترتيب، بالتعادل الثامن في الموسم الحالي، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى 27 نقطة في المركز السابع من الترتيب بالتعادل السادس.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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