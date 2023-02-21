أرقام تاريخية لأبطال الرماية في كأس العالم بالعاصمة الإدارية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن لاعبو الرماية المصرية من تحقيق أرقام جديدة تحدث للمرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم للرماية ، بعد أن أصبح فارق 0,7 نقطة كفيل بتواجد الفريق المصري المكون من الرامي محمد حمدي وفريدة خالد فى منافسات نهائيات10 متر والتنافس على حصد ميدالية.

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وتمكن الرامي محمد حمدي من الحصول على 628,2 نقطة في المنافسات الخاصة بمسابقة البندقية ضغط هواء رجال فردي في رقم جديد للمرة الأولى على صعيد مشاركات مصر والعرب وأفريقا، وحالت نقطة وحيدة فقط عن تأهله للنهائيات والتنافس علي ميدالية، حيث أن آخر رامي في النهائيات تمكن من الحصول على رقم 629,2 .

وتمكنت الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 عام خلال المشاركة الأولى في منافسات السيدات الخاصة من الوصول إلى رقم 621,5 نقطة وهو الأول في مشاركات الناشئات.



وجاءت نتائج اليوم الثلاثاء الخاصة بنهائي بندقيه هواء ١٠ أمتار سيدات كما يلي:

الميدالية البرونزية :تيلوتاما سين ( دولة الهند) .

الميدالية الفضية . نينا كريستين ( دولة سويسرا).

الميدالية الذهبية شونا ميكينتوش ( دولة بريطانيا) .

فيماء جاءت نتائج نهائي بندقية هواء ١٠ أمتار رجال كالتالى :

الميدالية البرونزية ميران ماريسيتش ( دولة كرواتيا) .

الميدالية الفضية ماكسيميليان أولبريش (دولة ألمانيا) .

الميدالية الذهبية باتيل رودرانكش ( دولة لهند).

على صعيد متصل قام الثنائي اللواء ايمن جرجاوي مدير المركز الاوليمبي المصري للرماية ، و طارق شرارة مدير بطولة كأس العالم للرماية

بمصاحبة مستر وولف هاينز بفلاوميت Wulf Heinz Pflaumet رئيس شركة ولتر العالمية للأسلحة ، بجولة تفقدية في ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة الفعاليات التي تقام تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري والأفريقى وعضو الاتحاد الدولي للعبة.



يذكر أن فعاليات بطولة كأس العالم للرماية

تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير الجاري ، بتواجد 376 رام ورامية يمثلون 51 دولة كالتالي :( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتستضيف ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات البطولة بمشاركة ممثلين من كافة أنحاء العالم.









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