مانشستر سيتي يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية، والتي ستقام في السعودية النسخة القادمة.

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وأعلن الفيفا في بيان رسمي إقامة البطولة بشكل موسع في 2025، لكي يُشارك بها 32 فريقًا، بدلًا من مشاركة 7 أندية فقط.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، ان النظام الجديد لمونديال الأندية سيجعل مانشستر سيتي يُشارك في المسابقة.

وأكدت "تايمز" أن السيتي حال فشل في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، فإن لديه فرصة أخري للمشاركة في المسابقة، وذلك طبقًا لترتيبهم المتقدم في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأوضحت أن مانشستر سيتي لديه فرصة في البقاء في المراكز الأولى في تصنيف اليويفا خلال السنوات المقبلة، مما يجعل مشاركتهم في كأس العالم للأندية مؤكدة.

الجدير بالذكر أن الأندية التي ستشارك في مونديال الأندية حول العالم ستكون كالتالي:

_ أوروبا: 12 ناديا

_ أمريكا الجنوبية: 6 أندية

_ أفريقيا: 4 أندية

_ آسيا: 4 أندية

_ أمريكا الشمالية: 4 أندية

_ أوقيانوسيا: ناد واحد

_ البلد المستضيف: نادى واحد.

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