كولر يثني على لاعبي الأهلي ويؤكد المضي بثبات نحو لقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء لاعبيه في مواجهة أسوان التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء وانتهت لصالح الأحمر بثلاثية من دون رد ، معبرًا عن سعادته بالفوز المتحقق وحصد الفريق الأحمر عدة مكاسب من المواجهة.

اقرأ أيضًا ..

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وأسوان بالدوري



وأشار كولر خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء ، إلى أن الحضور الجماهيري في المواجهة ، أعطى لها طابعًا خاصًا، متمنيًا زيادة أعداد التواجد الجماهيري في المواجهات المقبلة لإعطاء المسابقة مزيد من القوة.





السير بخطى ثابتة نحو الدوري ..

وواصل حديثه قائلاً : لدينا هدف نريد تحقيقه وهو استعادة بطولة الدوري من جديد ، تحدثت مع اللاعبين عن مواجهة الهلال الماضية والأخطاء التي وقعنا فيها ، وبالفعل تم معالجة هذا الأمر.

وأضاف ، الشناوي يقدم مستويات جيدة وتصديه لركلة جزاء في مواجهة اليوم ، كان

له تأثير كبير على النتيجة المتحققة .



وأوضح كولر ، أن المواجهة كانت فرصة قوية للتدوير بين اللاعبين ، بعدما تم الدفع بستة لاعبين على سبيل التغيير خلال المواجهة ، مشددًا على تواجد اللاعبين كافة في الحسابات الفنية، كما أنه لا يتم استبعاد أي لاعب من المشاركة بسبب إهداره للفرص تلك الأمور هي جزء من كرة القدم.

وأشاد كولر في نهاية حديثه بما قدمه باقي اللاعبين خلال مجريات الشوط الثاني ، والحفاظ على التقدم الذي تم تحقيقه في الشوط الأول بثلاثية من دون رد.

طالع أخبار الرياضة بـ"الوفد" من هنا ..