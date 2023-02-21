تعليق علي البليهي على إهانة وسباب جمهور شباب أهلي دبي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت الازمة بين علي البليهي مدافع الهلال السعودي لمرحلة متقدمه بعد ما قالة جمهور شباب أهلي دبي بان اللاعب وجه لهم الإهانة والسباب، خلال مواجهة دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 مساء الأحد.

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نكشف لكم من خلال التقرير التالي حقيقة إهانة وسباب علي البليهي لجمهور شباب أهلي دبي في المباراة التي جمعت بين الطرفين بدوري أبطال آسيا، وما هو رد فعل اللاعب تجاه ما يقال عنه.

تعليق علي البليهي على أزمته مع جمهور شباب الأهلي

وفاز الهلال على شباب أهلي دبي 3-1 في المواجهة التي شهدت سباب بين جمهور الفريق الإماراتي واللاعب السعودي الدولي، فما هو موقف وتعليق علي البليهي على تلك

الشائعات.

أكد رفيع الشهراني وكيل أعمال اللاعب علي البليهي مدافع الهلال، أن موكله لم يبصق أو يتلفظ بأي شيئ تجاه جمهور نادي شباب الأهلي بملعب اللقاء، مشددًا أن الدولي يقسم ويحلف بالاستحالة أنه لم ولن يقوم بمثل هذا الأمر.

وقال البليهي أن جمهور شباب أهلي دبي كانوا يهتفون ضده بقولهم "بليهي يا بكاية"، لكنه أشار إليهم مطالبهم بالهدوء ليظن الجمهور أنه يتلفظ عليهم، حتى قاموا بشتمه ورمي العلب عليه.

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