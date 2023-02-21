تعرف على قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة فريقه لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا .

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ويلتقي مانشستر سيتي ولايبزيج غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يسافر الفريق الإنجليزي إلى ألمانيا.

شهدت القائمة غياب ثلاثي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وإيمريك لابورت وجون ستونز، وضمت 22 لاعبًا.

ويواصل جون ستونز التعافي من إصابة عضلية تعرض لها خلال الفوز 1- صفر الشهر الماضي على آرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

ولم يتم ضم كل من

إيمريك لابورت وكيفين دي بروين في قائمة الفريق، بعد أن غاب اللاعبان عن تدريب الفريق الأول في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وضمت قائمة مانشستر سيتي لمباراة لايبزيج

في حراسة المرمى: إيدرسون، أورتيجا، كارسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ريكو لويس، أكانجي، دياز، آكي، جوميز.

خط الوسط: رودري، فيليبس، تشارلز، روبيرتسون، بيروني، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: بالمر، محرز، ألفاريز، هالاند، جريليتش، فودين.

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