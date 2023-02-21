اشتعال أزمة علي البليهي مع جمهور شباب أهلي دبي

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت الأزمة بين المدافع السعودي الدولي علي البليهي لاعب فريق الهلال السعودي وبين جمهور فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، وذلك بعد ما بدر من اللاعب خلال مواجهة الفريقين بضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

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وفاز الهلال على شباب أهلي دبي 3-1، وبعد المباراة قال جمهور شباب اهلي دبي أن علي البليهي قام بالبصق عليهم اثناء المباراة حتى قام عدد من الجمهور كما قالوا بانهم توجهوا نحو اللاعب اثناء المباراة معبرين عن غضبهم تجاه اللاعب.

أزمة بين علي البليهي والجمهور الإماراتي

وطالب إعلام سعودي تواجد في مدرجات مباراة الهلال وشباب اهلي دبي بالتحقيق مع اللاعب وتوقيع العقوبة عليه بعد ما شاهدته داخل الملعب، وهو ما اكد عليه أحد الإعلاميين السعوديين بعد المباراة.

ووصلت الأمور بين علي البليهي مدافع الهلال وجمهور شباب أهلي دبي لـ "السب والقذف" بين رئيس جمهور نادي شباب

الأهلي واللاعب، وهو ما أكده وكيل أعمال اللاعب.

أكد رفيع الشهراني وكيل أعمال المدافع السعودي أن التهم الموجهه لمدافع الهلال لم تكن صحيحه وانه لم يقوم بالبصق على الجمهور أثناء المباراة، مشددًا أن البليهي أقسم أنه لم يفعل ذلك لكنه طالبهم بالهدوء ليس أكثر بعدما رددوا عبارات ساخره، لبتفاجئ برد فعلهم تجاهه.

ورد عدد من الإعلاميين السعوديين على الاتهام الباطل ضد المدافع السعودي الدولي وعلى ادعاءات رئيس جمهور شباب أهلي دبي كما ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين بان اللاعب لم يقوم بمثل تلك الشائعات.

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