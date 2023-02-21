حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حصد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب رجل مباراة الأهلي أمام أسوان التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 19 للدوري ، وانتهت لصالح الأحمر بثلاثية من دون رد.

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وتمكن الشحات من صناعة أهداف الأهلي كاملة في اللقاء ، والتي حملت توقيع محمود عبد المنعم كهربا ، أحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة.

وتمكن الأهلي بعد انتصار اليوم من الوصول إلى النقطة رقم 40 معززًا من صدارته للبطولة ، وبدون تلقي أية هزائم.





مواجهة الأهلي وصن داونز ..

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي ، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل لحساب منافسات الجولة الثالثة من دوري

أبطال أفريقيا ، على ملعب الأهلي وي بالسلام .



ويخوض الأهلي اللقاء بعد تلقيه هزيمة في اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني بهدف من دون رد ، في الوقت الذي لم يخض فيه مواجهة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني والتي تأجلت بسبب مشاركة الأحمر في مونديال الأندية بالمغرب الذي اختتمت فعالياته 11 فبراير الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية يفيد بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع للمواجهة الأفريقية المقبلة.

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