شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف موقف بنزيما النهائي من موقعة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه نادي ريال مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء مضيفه ليفربول على ارضية ميدان الانفييلد في اللقاء الذي سيجمع الطرفين برسم ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

و قد تحدث مدرب الملكي كارلو انشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة في اللقاء، واكد بأن اللاعب في حالة جيدة للغاية وسيلعب أساسي في مواجهة الريدز.

وأضاف أن اللاعب كان جاهزا للمشاركة فى مباراة أوساسونا الأخيرة، ولكنه فضل إراحته لتلك المواجهة، لحاجة الفريق لجهوده فى هذا التحدي، خاصة أن المباراة ستكون أمام فريق كبير ومتمرس فى البطولات الأوروبية.

حيث وصف مواجهة ليفربول بالنهائي المبكر بين الفريقين، نظرا لبطولات كلا الناديين الكبيرة فى دوري الأبطال، والبالغة 20 لقبا مجتمعة.

كما شدد على أن مثل هذه المواجهات تكون مليئة بالإثارة والندية بشكل كبير، ويبقي العامل الحاسم فى تلك المواجهات الصعبة، هو إستغلال أنصاف الفرص التى تتاح لكل فريق، من اجل حجز بطاقة العبور للدور القادم.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الثلاثاء، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.