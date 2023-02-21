الأهلي يمحي الأحزان الإفريقية بثلاثية محلية في أسوان (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً مستحقاً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 و47، على الترتيب.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة، في صدارة الدوري، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة على يد الهلال السوداني 1-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

رابط الفيديو: https://vidbtol2.stad90.com/embed/AUk8L9SSpDeXH