شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع استعداداً لمواجهة زعيم الثغر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس وجهازه المعاون خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً وأخرها في مباراة انبى أمس الاثنين والتي انتهت بالتعادل السلبى، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم الثلاثاء تدريبات إستشفائية للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة انبى التي انتهت بالتعادل السلبى فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لزعيم الثغر .

ومن المقرر أن يحصل فريق الطلائع على راحة من التدريبات غداً الأربعاء ثم يستأنف تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

رفض عماد النحاس المدير الفني للطلائع فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري خوفاً من الاجهاد في ظل ضيق الوقت قبل المباراة القادمة مع زعيم الثغر.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.