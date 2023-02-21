طبيب الاهلى : كهربا يعانى من إجهاد العضلة الأمامية والتواء في الكاحل

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القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء

أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق يعانى من إجهاد العضلة الامامية والتواء في الكاحل

وقال أبو عبلة في تصريحات للصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك :" تعرض لإجهاد في العضلة الأمامية بجانب الالتواء في الكاحل ولكن حالته مطمئنة".

ويضيف أبو عبلة :" كهربا كان يرغب في إكمال المباراة ولكننا فضلنا عدم المخاطرة به، لا توجد أي مشاكل سيخضع لجلسة استشفائية غدا الأربعاء ويشارك مع الفريق في المران بعد غد الخميس".

وتابع طبيب الاهلى : "عمرو السولية ينفذ المرحلة الأخيرة من التأهيل وشارك في جزء من التدريبات الجماعية مع فريق الشباب".

وأتم "من المتوقع أن يتواجد في جزء من التدريبات الجماعية مع الفريق الأول بعد العودة من أسوان".

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.