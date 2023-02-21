شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى معسكر السلة قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب كرة السلة رجال للمشاركة في منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة

ويقيم منتخب السلة معسكرا فى إطار الاستعداد للبطولة، يضم 20 لاعبا هم كل من أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة

وجاء جدول موعد مباريات منتخب السلة

24 فبراير ... مصر وتونس

25 فبراير ... مصر و الكاميرون

26 فبراير ... مصر وجنوب السودان