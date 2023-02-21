شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطالب لاعبى المقاولون بنقاط فيوتشر للعودة إلى المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بحصد نقاط فيوتشر، واستغلال حالة الاجهاد البدني لدى أبناء علي ماهر بسبب ضغط المباريات والمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتراجع المقاولون العرب إلى المركز السادس بجدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 17 مباراة، فازوا خلالهم بـ 8 مباريات، وتعادلوا في 7 لقاءات وتلقوا هزيمتين، وسجل لاعبو المقاولون العرب 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

يدخل، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة فيوتشر، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى.

ويفتقد المقاولون العرب لخدمات مدافعه عمر فايد، والذى يخوض حالياً منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر مع المنتخب الوطنى.

وبدأ فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقى غريب استعداداته لمباراة فيوتشر المرتقبة، الأربعاء الماضى، بعد انتهاء راحة الـ 4 أيام التى حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على غزل المحلة في الدوري.

من جانبه أكد شوقى غريب أن النجاح ليس وليد الصدفة، فى إشارة إلى النتائج المميزة التى يحققها فريقه منذ بداية الموسم الجارى، وقال غريب فى تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، "عملنا من أجل هذ النجاح قبل بداية الموسم، وبدأنا بتكوين فريقا يضم لاعبين أصحاب أعمار أقل، نحن الفريق الوحيد الذي يلعب فيه الخماسي الأجنبي بشكل أساسي في كل مباراة، ما يعني أن نصف الفريق يعتمد على عناصر تمتلك القوة والسرعة والأداء الجماعي".