شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المؤجلة للأهلى بعد الفوز على أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبقت ثلاثة مباريات مؤجلة للأهلي عقب الفوز على أسوان بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

مباريات الأهلى المؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى، ومع ذلك يتصدر الأهلي جدول الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

مباراة الأهلى وأسوان اليوم كانت رقم 24 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 23 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 22 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

أكبر فوز حققه الأهلى على حساب فريق أسوان كان فى موسم 2002- 2003 حينما فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد، سجلها أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاتة "هدفين".

تبلغ القيمة التسويقية للنادى الاهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لزهرة الجنوب 3.20 مليون يورو.