شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبون يمثلون الدراجات فى كأس العالم بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر بعثة منتخب مصر للدراجات القاهرة مساء اليوم متجهة إلى إندونيسيا للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم للكبار رجال و إناث (سباقات مراحل مضمار) والمقامة في جاكرتا خلال الفترة من 13 الي 26 فبراير الجاري.

وحرص الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام على توفير كل السبل للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم بإندونيسيا، وذلك في إطار خطة صقل خبرات لاعبي المنتخب وتجهيزهم بالشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

ويرأس بعثة منتخب مصر للدراجات المشاركة في بطولة العالم بإندونيسيا سمر حمدي عضو مجلس ادارة الاتحاد و رئيس البعثة، و تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة محمد ابراهيم المدير الفني، وشريف عبد الحليم ميكانيكي دراجات، بجانب اللاعبين إبتسام زايد وأحمد خالد الونان ويوسف ذكي.

وتعتبر مشاركة منتخب مصر للدراجات في بطولة كأس العالم بإندونيسيا احتكاكا قويا للاعبي المنتخب في إطار التحضيرات المتواصلة للمشاركة فى البطولة الافريقية مضمار والتي ينظمها الاتحاد المصري للدراجات على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل، والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن لاعبي منتخب مصر استعدوا بشكل جيد للمشاركة في بطولة كأس العالم بإندونيسيا، مضيفا أن مشاركة لاعبي المنتخب في هذه البطولة يزيد من خبراتهم بحكم تنوع مستويات المنافسين المشاركين في البطولة ومشاركة نخبة لاعبي الدراجات على مستوى العالم بالبطولة.

وأشار عزام إلى أن المشاركة في بطولة كأس العالم بإندونيسيا سيساهم في تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ورفع جاهزيتهم لأعلى مستوى قبل خوض البطولة الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبعدها المشاركة في بطولة العالم للمضمار للكبار والتي تقام في القاهرة الشهر المقبل وتحديدا في الفترة من 14 الي 17 مارس المقبل.