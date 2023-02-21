شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وأسوان فى الدوى المصرى (3-0).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا مريحا أمام نظيره أسوان، بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي كلا من محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 34، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 41 ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 45+3 وجاءت صناعة الأهداف الثلاثة عن طريق حسين الشحات، وتصدى محمد الشناوى لركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة أسوان ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف.

فيما ضم تشكيل أسوان، كلاً من : عمرو حسام ، أحمد فتحي "كاستيلو" ، محمد حمدي زكي ، محمد مصطفى ميدو ، محمد ناجي جدو ، عماد فتحي ، أحمد خالد ، رفائيل أجاوا ، على فتحي ، إسلام صلاح وبلال السيد.

بهذه النتيجة يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 9مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 23.