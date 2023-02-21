شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يصل للهدف رقم 20 بقميص الاهلى بعد ثلاثية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فريقه للفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الممتاز.

وسجل كهربا الهدف الأول للأهلى في شباك أسوان، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 34 ليحولها برأسه في شباك أسوان معلنا عن الهدف الأول للأهلي ثم أضاف زميليه أحمد عبد القادر ومجدى أفشة الهدف الثانى والثالث للمارد الأحمر في شباك زهرة الجنوب.

وكان الأهلي قد خسر أول مباراة له بعد العودة من مونديال الأندية، حيث خسر مباراته أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

و ورفع كهربا رصيده إلى 3 أهداف منذ عودته من الإيقاف، منها هدفين في مباراتين بالدوري المصري.

وبذلك يصل كهربا إلى 20 هدفًا بقميص الأهلي منذ انتقاله إليه مطلع 2020.

وتعاقد الأهلي مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وخاض كهربا مع الفريق 68 مباراة سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 9 أهداف ونال 9 بطاقات صفراء وتم طرده في مباراة واحدة.