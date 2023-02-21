شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلى على أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده إلى النقطة 40 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي..

1 الأهلي 40

2 بيراميدز 37

3 فيوتشر اف سي 37

4 الاتحاد السكندري 33

5 الزمالك 32

6 المقاولون العرب 31

7 غزل المحلة 26

8 فاركو 22

9 أسوان 22

10 سيراميكا كليوباترا 21

11 سموحة 21

12 المصري 21

13 طلائع الجيش 17

14 إنبي 17

15 الداخلية 16

16 البنك الاهلي 14

17 حرس الحدود 14

18 الإسماعيلي 13.