شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات "رجل" مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسين الشحات لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.





وصنع حسين الشحات الأهداف الثلاثة التى سجلها ،الأهلي عن طريق كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وضغط كلاهما من أجل تسجيل هدف مُبكر، وألغى محمود البنا حكم المباراة هدفا سجله كهربا في الدقيقة 11 بداعي التسلل، حيث تلقى كهربا تمريرة من أفشة أودعها في الشباك لكن تم إلغاء الهدف بسبب تسلل أفشة.

واصل الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء مُستغلاً إنطلاقات حسين الشحات وعبد القادر وأفشة وأهدر عبد القادر فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 24 بعدما تلقى رأسية من كهربا ليُسددها هو الأخر برأسه لكنها تصل بسهولة لـ"يد" حارس أسوان عمرو حسام.

الضغط الأهلاوي المٌستمر أسفر عن هدف سجله كهربا في الدقيقة 34 من تمريرة رائعة عن طريق حسين الشحات أودعها كهربا برأسه في شباك عمرو حسام.

عقب الهدف اشتعلت المباراة هجوماً بين الفريقين ، وتعرض محمد ناجي جدو لاعب أسوان لإصابة خطيرة في الدقيقة38 وتلقى العلاج وأستكمل اللقاء.

لم يتراجع الأهلي عن الهجوم ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 41 من تمريرة حسين الشحات.

بعدها احتسب محمود البنا ضربة جزاء لأسوان في الدقيقة 44 نتيجة قيام محمد أشرف بعرقلة عماد فتحي لاعب أسوان، لكن محمد الشناوي تألق وتصدّى لها ويواصل الأهلي الضغط وسجل أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من الشحات وبعدها ينحصر اللعب وسط الملعب حتى أنتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب أسوان الذي ضغط بهدف تعديل النتيجة لكن الحماس الأسواني لم يستمر وإقتصر على خمسة دقائق فقط بعدها أستحوذ الأهلي على مُجريات المباراة تقريباً.

وهدد الأهلي مرمى عمرو حسام حارس أسوان أكثر من مرة لكن بنفس فاعلية الشوط الأول ، وغادر كهربا المباراة في الدقيقة 59 وشارك شادي حسين بدلاً منه.

ثم أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ثلاثة تغييرات دُفعة واحدة في الدقيقة 72 من مباراة أسوان الحالية ، بنزول بيرسي تاو ورامي ربيعة وأحمد القندوسي بدلاً من ،ديانج ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر.

تغييرات كولر أسفرت عن تواصل الهجوم الأهلاوي لكن دون تهديف وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات ويتواصل الأداء المتبادل بين الفريقين بُغية التسجيل لكن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.