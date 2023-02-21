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جمال علام وعامر حسين يحضران افتتاح مباريات مجموعة الإسكندرية بكأس الأمم للشباب

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القاهرة - سامية سيد - حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجموعة الإسكندرية افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي يحتضنها ستاد الأسكندرية.

 

ويترأس علام اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس، بينما يترأس عامر حسين المجموعة الثالثة، التي تحتضن الأسكندرية مبارياتها.

 

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس، جامبيا، بنين وزامبيا، وافتتحت مبارياتها اليوم الثلاثاء بمواجهة تونس مع جامبيا في الرابعة عصرًا، بينما يلتقي منتخبا بنين وزامبيا في السابعة مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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