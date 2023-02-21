شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام وعامر حسين يحضران افتتاح مباريات مجموعة الإسكندرية بكأس الأمم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجموعة الإسكندرية افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي يحتضنها ستاد الأسكندرية.

ويترأس علام اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس، بينما يترأس عامر حسين المجموعة الثالثة، التي تحتضن الأسكندرية مبارياتها.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس، جامبيا، بنين وزامبيا، وافتتحت مبارياتها اليوم الثلاثاء بمواجهة تونس مع جامبيا في الرابعة عصرًا، بينما يلتقي منتخبا بنين وزامبيا في السابعة مساءً.