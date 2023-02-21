شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يبحث عن إزالة رقمه السلبي مع ريال مدريد أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم لملعب الآنفيلد الذي سيستضيف المباراة النارية والمنتظرة بين ريال مدريد ونظيره ليفربول ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ومن المنتظر أن تقام في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الآنفيلد معقل الريدز.

وكشفت بعض الصحف الإسبانية عن التشكيل المتوقع الذي سيدخل به ريال مدريد اليوم أمام ليفربول والذي أكد على تواجد النجم الفرنسي في قيادة خط هجوم الملكي.

بنزيما يبحث عن فك الصيام التهديفي

يسعى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى إنهاء صيامه التهديفي في نسخة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث إنه فشل في تسجيل أي هدف مع ريال مدريد بمشوار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

ويحاول بنزيما لفك هذا الصيام التهديفي خلال مباراة اليوم بعدما شارك بنزيما في 4 مباريات بمشوار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل التأهل إلي دور الـ 16، وتغيب عن لقاءين أمام لايبزيج بالجولة الثانية والخامسة، بسبب إصابة حمل عضلي زائد.

يذكر أن ريال مدريد يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز خلف برشلونة متصدر الترتيب.ِ