شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل مواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن صدمة موجعة وقوية تلقاها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل ساعات قليلة من مباراته أمام لايبزيج في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا

ويواجه مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا، نظيره لايبزيج الألماني غدا الأربعاء في منافسات الذهاب على ملعب ريد بول أرينا.

ووفقا لما نشرته صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن مران مانشستر سيتي اليوم شهد غياب كل من كيفين دي بروين وإيميريك لابورت وجون ستونز وهو ما يثير الشكوك حول لحاقهما بمباراة لايبزيج غدًا في دوري أبطال أوروبا.

ولم تقم لصحيفة الإنجليزية بذكر الأسباب الحقيقية وراء غيابهم إلا أنها أكدت أن الثلاثي قد يغيب عن مباراة لايبزيج غدا الأربعاء.

السيتي يسقط في فخ التعادل أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

يذكر أن السيتي يستعد لهذه المباراة غدا بعد تعادل مُحبط أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 52 نقطة خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 54 نقطة.