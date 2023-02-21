اللاعب الأطول خدمة.. أرسنال يعلن رسميًا عن تجديد عقد النني.. وأول تعليق من الفرعون

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لمدة موسم، لينتهي عقده مع المدفعجية في يونيو 2024 بدًلا من يونيو 2023.

وقال النني، في تغريدة عبر حسابه على توتير: "يبدأ فصل جديد في رحلتي مع آرسنال، لقد وقعت للتو عقدًا جديدًا بالنسبة لي ، فإن آرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه منذ 7 سنوات ، مما يجعلني اللاعب الأطول خدمة حاليًا".

وأضاف الننى: "أرسنال هو المنزل والعائلة والسعادة والنمو والطموح. عائلتي آرسنال ، أحبك ♥".

خاض الدولي المصري محمد النني 155 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 7 سنوات داخل جدران المدفعجية.