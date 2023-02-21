شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام " ميدو " المدير الفني لفريق الاسماعيلى التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء غزل المحلة بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسماعيلية .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. محمد فوزى .

خط الدفاع .. محمد نصر ، محمد الدسوقى ، باهر المحمدى ، كريم عرفات .

خط الوسط .. محمد حسن ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى .

الهجوم .. محمد الشامى ، فراس شواط .

لعب الإسماعيلى والمحلة 83 مباراة، حقق الدراويش الفوز في 31 مباراة وانتهت 37 مباراة بالتعادل فيما حقق المحلة الفوز في 15 مباراة، وسجل الاسماعيلى 84 هدفا بينما سجل الغزل 66 هدفا، وخرج الدراويش في 36 مباراة بكلين شيت ، و جاءت أهداف الإسماعيلى عن طريق 54 لاعبًا بدون هدف لاعب المحلة .. أيمن الجمل 5 أهداف، على أبو جريشة وأسامه خليل وحماده الرومى ومحمد صلاح أبو جريشة وإيمانويل بناهينى 3 أهداف لكلا منهم، فتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وخالد القماش ومحمد حازم وعماد سليمان وإسماعيل توتو وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد ومحمد بركات وعبد الله السعيد وعمر جمال وحسنى عبد ربه ومحمد فضل وآرى بابل وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم، فكرى راجح وشحته وأبو بكر غازى وحسن درويش وصبرى المنياوى وشحته دسوقى وطارق الصاوى وحمدى نوح وعاطف عبد العزيز وياسر عزت وأحمد العجوز وفوزى جمال وعصام عبد العال ومجدى الصياد وشريف كراويه وحمام إبراهيم وممادو كيتا وعبد الحميد بسيونى وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد عبد الستار وأحمد فتحى ومحمد حمص ومصطفى كريم ومهاب سعيد ومعتصم سالم وعمرو السولية وأحمد فتحى وكريم الضو وتوريك جبرين وفخر الدين بن يوسف وحازم مرسي هدفًا لكلا منهم بجانب لاعب المحلة فى مرماه.