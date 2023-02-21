شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وأسوان..مشاركة تاو وربيعة والقندوسي بدلاً من ديانج وعبد المنعم وعبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ثلاثة تغييرات دُفعة واحدة في الدقيقة 72 من مباراة أسوان الحالية ، بنزول بيرسي تاو ورامي ربيعة وأحمد القندوسي بدلاً من ،ديانج ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر

وكان محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قد غادر مباراة فريقه أمام أسوان المقامة حالياً بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت مغادرة في الدقيقة 59 وشارك بدلاً منه شادي حسين ، وأشتكى كهربا من إصابة تعرض لها خلال اللقاء الذي أنتهى الشوط الأول منه بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف .

فيما يضم تشكيل أسوان ، كلاً من : عمرو حسام ، أحمد فتحي "كاستيلو" ، محمد حمدي زكي ، محمد مصطفى ميدو ، محمد ناجي جدو ، عماد فتحي ، أحمد خالد ، رفائيل أجاوا ، على فتحي ، إسلام صلاح وبلال السيد

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.