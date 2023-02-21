شكرا لقرائتكم خبر عن أوروك و حازم مرسى يقودان تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء الإسماعيلى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسماعيلية .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، محمد " بازوكا " ، السيد الشبراوى .

الهجوم .. جبريل أوروك ، أحمد الشيخ ، حازم مرسى .

لعب الإسماعيلى والمحلة 83 مباراة، حقق الدراويش الفوز في 31 مباراة وانتهت 37 مباراة بالتعادل فيما حقق المحلة الفوز في 15 مباراة، وسجل الاسماعيلى 84 هدفا بينما سجل الغزل 66 هدفا، وخرج الدراويش في 36 مباراة بكلين شيت.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 54 لاعبًا بدون هدف لاعب المحلة .. أيمن الجمل 5 أهداف، على أبو جريشة وأسامه خليل وحماده الرومى ومحمد صلاح أبو جريشة وإيمانويل بناهينى 3 أهداف لكلا منهم، فتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وخالد القماش ومحمد حازم وعماد سليمان وإسماعيل توتو وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد ومحمد بركات وعبد الله السعيد وعمر جمال وحسنى عبد ربه ومحمد فضل وآرى بابل وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم، فكرى راجح وشحته وأبو بكر غازى وحسن درويش وصبرى المنياوى وشحته دسوقى وطارق الصاوى وحمدى نوح وعاطف عبد العزيز وياسر عزت وأحمد العجوز وفوزى جمال وعصام عبد العال ومجدى الصياد وشريف كراويه وحمام إبراهيم وممادو كيتا وعبد الحميد بسيونى وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد عبد الستار وأحمد فتحى ومحمد حمص ومصطفى كريم ومهاب سعيد ومعتصم سالم وعمرو السولية وأحمد فتحى وكريم الضو وتوريك جبرين وفخر الدين بن يوسف وحازم مرسي هدفًا لكلا منهم بجانب لاعب المحلة فى مرماه.