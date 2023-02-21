شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بثلاثية المقاولون فى المحلة لدراسة الذئاب قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، بالمباراة الأخيرة لفريق المقاولون العرب بالدوري، والتي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 18، وانتهت بفوز كبير لذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ورفع فيوتشر رصيده في الدوري الممتاز، إلى النقطة 37 متساوياً مع النادي الأهلي، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدوري، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

على الجانب الآخر يحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضو 17 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة في مباراتين فقط وسجل المقاولون العرب 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.