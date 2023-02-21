شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين بدلاً من كهربا ..والأهلي يحافظ على التقدم بثلاثية أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مباراة فريقه أمام أسوان المقامة حالياً بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت مغادرة في الدقيقة 59 وشارك بدلاً منه شادي حسين ، وأشتكى كهربا من إصابة تعرض لها خلال اللقاء الذي أنتهى الشوط الأول منه بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وضغط كلاهما من أجل تسجيل هدف مُبكر، وألغى محمود البنا حكم المباراة هدفا سجله كهربا في الدقيقة 11 بداعي التسلل، حيث تلقى كهربا تمريرة من أفشة أودعها في الشباك لكن تم إلغاء الهدف بسبب تسلل أفشة.

واصل الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء مُستغلاً إنطلاقات حسين الشحات وعبد القادر وأفشة وأهدر عبد القادر فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 24 بعدما تلقى رأسية من كهربا ليُسددها هو الأخر برأسه لكنها تصل بسهولة لـ"يد" حارس أسوان عمرو حسام.

الضغط الأهلاوي المٌستمر أسفر عن هدف سجله كهربا في الدقيقة 34 من تمريرة رائعة عن طريق حسين الشحات أودعها كهربا برأسه في شباك عمرو حسام.

عقب الهدف اشتعلت المباراة هجوماً بين الفريقين ، وتعرض محمد ناجي جدو لاعب أسوان لإصابة خطيرة في الدقيقة38 وتلقى العلاج وأستكمل اللقاء.

لم يتراجع الأهلي عن الهجوم ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 41 من تمريرة حسين الشحات.

بعدها احتسب محمود البنا ضربة جزاء لأسوان في الدقيقة 44 نتيجة قيام محمد أشرف بعرقلة عماد فتحي لاعب أسوان، لكن محمد الشناوي تألق وتصدّى لها ويواصل الأهلي الضغط وسجل أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من الشحات وبعدها ينحصر اللعب وسط الملعب حتى أنتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف .

فيما يضم تشكيل أسوان ، كلاً من : عمرو حسام ، أحمد فتحي "كاستيلو" ، محمد حمدي زكي ، محمد مصطفى ميدو ، محمد ناجي جدو ، عماد فتحي ، أحمد خالد ، رفائيل أجاوا ، على فتحي ، إسلام صلاح وبلال السيد

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.