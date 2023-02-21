شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواصل استعداداته لبطولة تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة المدير الفني هشام صالح والمدرب العام نادر رشاد تدريباته اليومية في المعسكر المغلق، الذي بدأ أمس الاثنين، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة تايلاند الودية، التى تنطلق يوم 1 مارس المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات قائمة ضمت كلا من محمود عبد الوهاب شوبير ، أحمد فكري صالح، جمال عبد الناصر وأحمد محمد سيد في حراسة المرمى، إلى جانب علاء عيسى دونجا، محمد سعيد لبيب،محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، ابراهيم السيد صلاح، أحمد مصطفى فرج حمص، محمد عبد الحميد مصطفى عبد المجيد، أحمد اسماعيل صبحي أوين بالإضافة إلى استدعاء 6 محترفين هم مصطفى عيد، أحمد عبد القادر موزة، خالد عبدالله مارادونا، محمد جمال حداد، عبد الرحمن سيد بوديو ومحمد مصطفي كامل شولا.

وأوقعت قرعة بطولة تايلاند الدولية منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم إيران والسعودية، ويسافر المنتخب الى تايلاند يوم 26 فبراير، حيث يخوض مباراته الأولى أمام نظيرة السعودي يوم 2 مارس.